Агроном Миронова рассказала о весеннем меню для растений Агроном Миронова рассказала об азотном питании растений

Москва31 мая Вести.Почве, на которой растут многолетние растения, необходима весенняя подкормка. Об этом заявила ИС "Вести" агроном Ольга Миронова.

По ее словам, весеннее питание обеспечивает необходимый запас энергии для начала вегетационного периода. В этот период, помимо компоста, следует использовать удобрения с преобладанием азота.

Мы обязательно должны дать весной питание, и в нем должно преобладать количество азота, потому что азот у нас отвечает за рост, за то, чтобы растения побыстрее пробудились сказала Миронова

Цветам дополнительно требуется подкормка, состоящая их фосфора и калия. Они важны для "цветения, крепости и устойчивости растений", отметила эксперт. Рекомендуется использовать удобрения длительного действия, разработанные для специально для цветочных культур.

Также весной за многолетними растениями требуется особый уход, добавила агроном.