Россиянам рекомендуется воздержаться от высадки рассады в майские праздники

"Ждем": в майские праздники не рекомендуется высаживать рассаду Россиянам рекомендуется воздержаться от высадки рассады в майские праздники

Москва1 мая Вести.В майские праздники высаживать рассаду еще пока рано, так как почва не успела прогреться. Об этом сообщила кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Вера Петрук в беседе с ТАСС.

Земля еще не достигла необходимых температур. Когда температура почвы достигнет 15 градусов, можно будет высадить томаты, перец и баклажаны.

Пока не сажаем в грунт, ждем пока прогреется земля отметила эксперт

Вместо высадки рассады стоит заняться сбором сухой травы и листьев на участках, считает Вера Петрук. Также можно начать формировать кроны у кустарников.