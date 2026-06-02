Москва2 июн Вести.Банановые корки можно использовать в качестве удобрения для растений, однако лучше усваиваются прикормки, специально созданные в лабораториях. Об этом ГТРК "Урал" рассказала коллекционер комнатных цветов Людмила Давыдова.

В банановых корках есть калий, магний и все остальное, но он не в тех формах, которые усваиваются растениями. Я не вижу смысла покупать банановую корку, если есть хорошее удобрение, которое ты просто взял, в нужной дозе развел и полил или опрыскал свои растения. В принципе, этого им достаточно… Азот, фосфор и калий. Это химия, но без этой химии растения расти не будут отметила эксперт

По ее словам, удобрения, которые специально разрабатываются в лабораториях, содержат все необходимые элементы, и именно они максимально усваиваются растениями.