Москва21 мая Вести.Дачникам дали совет как сделать многоуровневую конструкцию для выращивания "парящей" клубники у себя на даче, "за которую спина скажет спасибо". Подробностями выращивания ягоды с Андреем Малаховым для информационной службы "Вести" поделилась блогер, основатель и руководитель питомника растений "ФАМИЛИЯ" Тамара Солодких.

По словам Солодких, конструкцию для выращивания клубники можно сделать даже из подручных средств. В деревянный каркас устанавливаются крючки, на которые подвешиваются кашпо с клубникой.

Все просто. Нам понадобится наша клубничка – это сорт "Клери"… Приготовим почвосмесь: торф, агроперлит, биогумус. Нам нужно будет это перемешать. Соотношение делаем такое: 20% биогумуса, 20% агроперлита и остальное у нас получается торф. Равномерно сделаем лунки небольшие для нашей клубнички и можем ее пересаживать. Клубника не касается земли, не гниет. Это экологичный способ в том числе. Очень удобно, экономит место... И, конечно, ваша спина тоже вам скажет спасибо, потому что урожай мы можем срывать на той высоте, которая нам необходима. И подвешиваем рассказала Солодких

Также Солодких пояснила, как сделать удобрение для "парящей" клубники.

Нам понадобятся самые простые ингредиенты, которые обычно выкидываются: это банановая кожура и рисовая вода. Буквально 15 минут настаиваем рис – просто заливаем его водой. Банановую кожуру, которую обычно выбрасывают, мы просто крупно нарежем и в блендере взбиваем [вместе с рисовой водой]. Вот такой у нас получился маточный раствор, который мы должны разбавить с водой – 50 на 50. Вот сколько раствора у нас получилось, столько мы добавим и воды. И мы получаем органическое удобрение, которым мы польем нашу клубничку сообщила Солодких

Солодких также отметила, что таким удобрением можно пользоваться только в первой половине лета, иначе растения будут плохо переносить зимний сезон.