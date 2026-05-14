Биолог Наполов: для детей норма клубники в день – 100-150 граммов

"Не стоит переедать": раскрыто, сколько ребенку можно дать клубники в день Биолог Наполов: для детей норма клубники в день – 100-150 граммов

Москва14 мая Вести.Суточная норма клубники для ребенка – 100-150 граммов. Такое заявление сделал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Виталий Наполов в комментарии NEWS.ru.

Лучше давать клубнику ребенку, начиная с двух-трех ягодок. Затем следует посмотреть, не проявится ли у него соответствующая аллергическая реакция рассказал биолог

Он уточнил, что для взрослого человека норма клубники в день – 200-300 граммов. Наполов посоветовал не переедать.

Кроме того, эксперт рассказал, что самая спелая и сладкая клубника обычно появляется на прилавках в разгар сезона. По его словам, в нашей климатической зоне клубника созревает, в основном, в конце мая – июне.

Ранее глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) рассказал о причине резкого падения цен на клубнику.