Москва31 маяВести.Весной за многолетними растениями требуется особый уход, заявила ИС "Вести" агроном Ольга Миронова.
В частности, требуется уберечь многолетники от развития инфекции. Для этого следует прополоть и подстричь посадки, отметила эксперт.
Убираем все сухие веточки и листочки. Убережем растения от грибной инфекции, да еще и молодые побеги будут расти ровными и красивыми. … Еще обязательно надо посмотреть, вот как, например, у ирисов, начинают ли выпирать корневища, и их надо заглубитьсказала Миронова
Почве, на которой растут многолетние растения, необходима весенняя подкормка. Подойдет азотное питание, отменила агроном.