Москва31 мая Вести.Весной за многолетними растениями требуется особый уход, заявила ИС "Вести" агроном Ольга Миронова.

В частности, требуется уберечь многолетники от развития инфекции. Для этого следует прополоть и подстричь посадки, отметила эксперт.

Убираем все сухие веточки и листочки. Убережем растения от грибной инфекции, да еще и молодые побеги будут расти ровными и красивыми. … Еще обязательно надо посмотреть, вот как, например, у ирисов, начинают ли выпирать корневища, и их надо заглубить