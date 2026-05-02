Москва2 мая Вести.Для борьбы с борщевиком участок весной необходимо пропалывать и обрабатывать специальными препаратами: после скашивания растение заново отрастает из оставшегося корня, сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта Илью Березнюка.

Своевременная прополка весной и обработка территории специальными препаратами являются наиболее эффективными средствами борьбы с борщевиком Сосновского… Простое скашивание непродуктивно, поскольку из оставшегося в земле корня борщевик быстро отрастает отметил он

Березнюк также уточнил, что выкапывать корень борщевика нужно на глубине 15-20 см. Если же хозяин участка решил скосить растение, то делать это нужно не менее трех раз за лето, причем один из них должен предварять цветение.

С 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. Невыполнение данных обязательств может обернуться штрафом в размере до 700 тысяч рублей.