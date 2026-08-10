Дачникам рассказали, как бороться с борщевиком Эксперт Попова: бороться с борщевиком проще всего, пока он не зацвел

Москва10 авг Вести.Руководитель общественного движения "Антиборщевик" Мария Попова в интервью информационной службе "Вести" рассказала, как правильно бороться с растением.

Эксперт объяснила, что бороться с борщевиком проще всего, пока он не зацвел. По ее словам, молодые растения достаточно выкопать ниже корневой шейки.

Если он пока еще один, самое простое – его выкопать ниже корневой шейки, это сантиметров примерно на 20 вглубь. У него все почки расположены вверху. Соответственно, если мы извлекаем эту часть и ее засушиваем либо даем сгнить, то из вот этих вот остатков корня, которые в земле остались, ничего уже не вырастет, то есть его не нужно доставать полностью. Соответственно, вот такие вот растения, пока они еще молодые, особенно пока они не цветут, пока этот корень не огромный, это выкопать достаточно легко, и это простой, доступный каждому способ рассказала Попова

Если растение уже зацвело, Попова рекомендует обрезать соцветия, чтобы борщевик не дал семена, и повторить процедуру через две недели.

Если мы видим цветы уже, то может быть тяжело копать, может там не оказаться лопаты с собой, но нож на кухне есть у каждого, и можно, соответственно, грамотно одевшись, то есть закрыв кожу, сделать так, чтобы сок на нее точно не попал, обрезать эти цветы и потом прийти через две недели и еще раз обрезать. Борщевик Сосновского цветет всего один раз в жизни, и, так сказать, лишив его потомства, мы его вот так вот побеждаем сообщила Попова

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