О наличии борщевика москвичи могут сообщить на портале Москвы

На портале "Наш город" москвичи могут пожаловаться на борщевик О наличии борщевика москвичи могут сообщить на портале Москвы

Москва3 июл Вести.Москвичи теперь могут сообщать о наличии борщевика во дворе, на дороге, в парке или на территории государственного учреждения через портал «Наш город». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В разделе "Зеленые насаждения" появится тема "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями", именно она ведет к в форме заявки, в которой нужно выбрать объект озеленения "Газоны" и недочет "Наличие ядовитых растений" поясняется в сообщении

Заявка поступит ответственному за территорию, на которой обнаружено опасное растение, и тот примет меры по устранению.