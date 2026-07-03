Москва3 июлВести.Москвичи теперь могут сообщать о наличии борщевика во дворе, на дороге, в парке или на территории государственного учреждения через портал «Наш город». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В разделе "Зеленые насаждения" появится тема "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями", именно она ведет к в форме заявки, в которой нужно выбрать объект озеленения "Газоны" и недочет "Наличие ядовитых растений"поясняется в сообщении
Заявка поступит ответственному за территорию, на которой обнаружено опасное растение, и тот примет меры по устранению.