Россельхознадзор: семена борщевика Сосновского продают на маркетплейсах Россельхознадзор предупреждает о семенах борщевика Сосновского на маркетплейсах

Москва29 апр Вести.На маркетплейсах продаются семена опасного растения – борщевика Сосновского, сообщила начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

На маркетплейсах также видели, что продавались семена борщевика Сосновского сказала она на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС

Захарова заявила, что с маркетплейсами будет вестись работа по недопущению подобных нарушений законодательства. Чиновница напомнил, что за распространение на участках борщевика Сосновского предусмотрены штрафы.

Представитель Россельхознадзора рассказала также, что специалисты ведомства на днях сделали контрольную закупку семян обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии. Сейчас проводится исследование, которое даст ответ на вопрос, не пытаются ли недобросовестные продавцы выдать семена сорняка за семена полезного растения.