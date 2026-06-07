Москва7 июн Вести.Большое количество пользователей интернета подвергаются обману при покупке семян и посадочного материала – может прийти не тот товар, возникнут проблемы с доставкой или привезут не способную к росту рассаду. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава межрегионального Союза садоводов России Андрей Туманов.

По его словам, от подобных рисков покупатель не застрахован даже в официальных розничных точках продажи.

В интернете обманывают огромное количество людей. Если вы что-то покупаете в интернете, то есть процентов 80, что вас в той или иной мере обманут: либо не то подсунут, либо какие-то проблемы вообще с доставкой, вам либо [вообще ничего] не доставят, либо это [будет] не всхожее… У нас есть закон о семеноводстве, который, как правило, никто вообще не соблюдает. Вот эти пункты по поводу районированных и зарегистрированных сортов есть, и по закону продаваться должны только они. Однако, если вы пойдете в магазин любой, вы увидите, официально продается там масса и незарегистрированных сортов рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что к началу дачного сезона маркетплейсы заполонили предложения о продаже семян и саженцев вымышленных растений. Среди них, например, клубнично-малиновые деревья, черная земляника или синяя малина. К карточке товара прикрепляют изображения, созданные при помощи нейросетей.