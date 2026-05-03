Член ОП Машаров: на мангальщиков-нарушителей можно жаловаться в МЧС или полицию

Эксперт рассказал, куда жаловаться на мангальщиков-нарушителей Член ОП Машаров: на мангальщиков-нарушителей можно жаловаться в МЧС или полицию

Москва3 мая Вести.Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС рассказал, куда можно жаловаться на тех, кто жарит шашлык в неположенном месте.

По его словам, на мангальщика-нарушителя можно пожаловаться в местное отделение МЧС – в частности, подать электронную жалобу на официальном сайте в разделе "Обращения граждан".

При этом к заявлению желательно приложить фото или видео в качестве доказательства правонарушения, пояснил он.

Если вам кажется, что жарка шашлыков может привести к пожару, а нарушители не реагируют на просьбы погасить огонь, вызовите полицию советует член ОП

Машаров напомнил, что в городе разрешается жарить шашлык только в зонах для пикника, а вне оборудованных площадок в парках, скверах и городских садах разводить костер и ставить мангал запрещается.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, где можно жарить шашлыки.