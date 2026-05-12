Мошенники обманывают дачников, пугая их штрафом за борщевик на участке

Штраф за борщевик: мошенники придумали новый способ обмана Мошенники обманывают дачников, пугая их штрафом за борщевик на участке

Москва12 мая Вести.Мошенники рассылают владельцам дач и участков фальшивые сообщения якобы от имени местных властей, запугивая крупными штрафами за обнаруженный на участке борщевик. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт - Петербургу и Ленинградской области.

Аферисты указывают, что за борщевик положен штраф до 50 тысяч рублей. И потом предлагают урегулировать вопрос.

Предлагают "решить вопрос по-хорошему": "скидка при досудебном урегулировании"; "оплата услуг инспектора"; "быстрая оплата штрафа" по ссылке отмечается в сообщении

Когда пользователь переходит по ссылке, его перебрасывает на поддельный сайт, похожий внешне на "Госуслуги". Там жертва вводит личные данные и переводит деньги напрямую злоумышленникам.

В ведомстве напомнили, что реальные штрафы можно проверить в личном кабинете на портале госуслуг или через официальные сервисы.