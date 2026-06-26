Садовод назвала два рабочих народных средства против вредителей Садовод Самойлова: из всех народных рецептов по садоводству работают лишь два

Москва26 июн Вести.Большинство народных советов по борьбе с вредителями на огороде, которыми пестрят интернет-форумы, на деле оказываются бесполезными. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, из всего многообразия рецептов реально работают только два.

Народные средства часто не работают. Из них проверено только два. На палочках между посадками капусты нужно развесить яичную скорлупу. Это отпугивает бабочек. Пролетая над капустной грядкой, они принимают скорлупу за своих сородичей и облетают такую грядку стороной. А рядом со средствами от вредителей можно разложить фрагменты линолеума или полусгнившие доски. Они служат идеальной приманкой для слизней пояснила эксперт

Она добавила, что эффективность второго метода достигается только при регулярном ручном сборе: несколько раз в день необходимо заглядывать под укрытия и удалять вредителей, прячущихся там от жары.