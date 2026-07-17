Для защиты от осиных гнезд биолог предложила оригинальный способ Биолог Слынько: для защиты дачного участка от ос можно использовать муляжи гнезд

Москва17 июл Вести.Оригинальный способ защиты дач от осиных гнезд предложила доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнического университета (РОСБИОТЕХ) Елена Слынько. Снизить вероятность появления новых гнезд поможет простая профилактика и знание психологии насекомых.

В частности, она предложила еще весной удалять старые осиные гнезда, а также обрабатывать места их крепления уксусным раствором. В интервью RT Слынько также напомнила о действенном способе, который применяют опытные садоводы.

Хотя осы не заселяют старые гнезда повторно, молодые матки нередко выбирают места, где ранее уже существовали колонии. Некоторые садоводы также используют муляжи осиных гнезд: увидев занятую территорию, самка может выбрать другое место для строительства рассказала Елена Слынько

Биолог также рекомендовала не приближаться к осиным гнездам днем, поскольку осы в это время суток наиболее активны и любое резкое движение воспринимают как угрозу. При этом даже при гибели одной осы выделяются феромоны, способные спровоцировать насекомых на защиту гнезда.

Наиболее эффективными препаратами для борьбы с насекомыми Слынько считает специальные аэрозольные инсектициды для уничтожения ос и шершней. Распылять их желательно рано утром перед рассветом, ночью или поздним вечером. В это время активность ос из-за понижения температуры воздуха тоже снижается, а большинство насекомых находится внутри гнезда. Распылять аэрозоль требуется на расстоянии, в соответствие с инструкцией производителя. Также стоит предусмотреть защиту для лица, надеть перчатки и плотную закрытую одежду с длинными рукавами для предотвращения укусов.

Не стоит сразу после распыления аэрозоля сбивать или снимать осиное гнездо.

Лучше оставить его до утра, чтобы препарат полностью подействовал. Если утром не наблюдается активности насекомых и при легком постукивании по гнезду не слышно характерного гула, его можно аккуратно удалить рекомендует специалист

Такой способ, делает оговорку Елена Слынько, подходит только для небольших гнезд. Он требует особой осторожности. Если колония ос крупная или гнездо закреплено в труднодоступном месте, то проще и безопаснее обратиться к дезинсекторам.

Осы – не только источник потенциальной опасности, особенно если их гнезда находятся рядом с жильем, детскими площадками или зонами для отдыха. Они еще и источник вдохновения. В частности, осы вдохновили современных инженеров на 3D-печать домов из глины и грязи.