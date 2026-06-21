Ветеринар рассказала, как правильно защитить собак от укусов клещей Ветеринар дала советы по правильной защите собак от укусов клещей

Москва21 июн Вести.Репеллентные ошейники для собак не дают полноценную защиту животного от укусов клещей. Лучше всего использовать различные средства от паразитов в комплексе, рассказала в интервью ИС "Вести" ветеринарный врач, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.

По ее словам, сочетание различных средств против клещей поможет почти стопроцентно защитить питомца от укусов.

Ошейники, кстати сказать, не являются стопроцентной защитой в монорежиме. Ошейник должен всегда использоваться с чем-то еще: либо с таблетками, либо с каплями. То есть он у нас усиливает защиту, но не является самостоятельной защитой объяснила ветеринар

Ранее сообщалось, что в России обнаружили свыше 30 ранее не известных вирусов, которые переносятся клещами, комарами, мелкими млекопитающими и рукокрылыми.