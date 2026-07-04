Москва4 июл Вести.При выборе породы собаки нужно учитывать собственный характер, условия проживания и образ жизни. Об этом ИС "Вести" заявил ветеринарный врач, заведующий кафедры общей патологии, доцент Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина Дмитрий Гильдиков.

Нужно акцентировать внимание, что человек выбирает собаку, не собака человека … И ориентир мы держим, конечно, на личностные предпочтения, на какие-то детские, соответственно, желания. И, конечно же, выбираем с условием своего существования, своей жизни. Это квартира, какая это местность, городская или это частный сектор. Для городов, конечно, нужны мелкие собаки небольших размеров. А для частного сектора: там охрана, там должна собака вызывать уважение, не только страх, но уважение. Конечно, что собака должна быть крупная, конечно … Подойдите к ветеринарному врачу, проконсультируйтесь, расскажите о специфике своей жизни, он подберет для вас животное … Есть, конечно, тренды … люди берут, даже несмотря на свои какие-то убеждения и так далее рассказал Гильдиков

Также он добавил, что наиболее крепкий иммунитет у собак, которые сформированы в условиях естественного отбора.

Это метисы беспородные, но у нас есть и другие собаки, такие, например, как басэнджи, сиба-ину, сибирские хаски, там, австралийские пастушьи собаки. Это собаки с крепким иммунитетом, они меньше болеют. Но есть и тенденция, мы выбираем в селекцию. Мы хотим добрый нрав, пожалуйста. У нас есть такие собаки, как вот французские, английские бульдоги – добродушные собаки, но проблемы с дыхательной системой … Немецкие овчарки, волкодав, немецкий док – с сердцем проблемы. Вот большое любящее сердце, иногда оно подводит добавил Гильдиков

Ранее ветеринарный врач Александра Пьянова заявила, что репеллентные ошейники для собак не дают полноценную защиту животного от укусов клещей.