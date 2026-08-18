Москва18 авг Вести.Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала ИС "Вести", как продлить жизнь собаке.

Специалист отметила, что пересчет собачьего возраста на человеческий не является информативным; гораздо важнее породные характеристики и правильный уход, который продлевает жизнь питомцу.

По словам ветеринара, после того, как собаке исполнится пять лет, важно проводить один-два раза в год проверку состояния здоровья питомца.

Проверять кровь, общаться с ветеринарным врачом, осматривать животное — и тогда все будет хорошо. Также [следует] подбирать рационы согласно возрастной группе. И совершенно необязательно знать, сколько лет собаке в пересчете на человеческий возраст. Это может быть один год, как раньше считалось, или семь лет. Это может быть и 31 год, как по новым исследованиям выяснили специалисты. Это вообще ни на что не влияет подчеркнула эксперт

Ветеринар отдельно коснулась темы витаминов, воды для питья и рациона четвероногого.

Обязательно нужно вовремя проводить витаминотерапию, [следить] чтобы всегда была свежая и хорошо очищенная вода, потому что плохо очищенная вода может в дальнейшем привести к почечным проблемам. Неправильный рацион — чересчур жирный или, наоборот, слишком постный, недостаток каких-то минералов, витаминов — тоже может привести к тому, что состояние животного будет не самым лучшим пояснила Сиротина

Также важно обеспечить животным активный образ жизни - больше общения, активных игр и выгулов, подытожила ветеринар.

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