Москва30 июлВести.Постукивание зубами у щенят может говорить о появлении глистов. Об этом в интервью NEWS.ru заявил ветеринар, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.
Взрослые же собаки, по его словам, иногда таким образом выражают свои эмоции, поэтому подобное поведение является нормой.
У щенят причиной постукивания зубами могут быть глисты. Находясь в кишечнике, паразиты выделяют токсины, что иногда дает такие проявлениясказал Даллакян
У кобелей иногда начинает дрожать челюсть, когда они почуют след течки, отметил он
Они стучат зубами, иногда даже появляется пенадобавил ветеринар
Ранее кинолог Анна Тимофеева дала советы, как спастись ребенку от агрессивной собаки.