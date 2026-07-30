Ветеринар Даллакян: причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты

Ветеринар рассказал, почему собаки иногда стучат зубами Ветеринар Даллакян: причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты

Москва30 июл Вести.Постукивание зубами у щенят может говорить о появлении глистов. Об этом в интервью NEWS.ru заявил ветеринар, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.

Взрослые же собаки, по его словам, иногда таким образом выражают свои эмоции, поэтому подобное поведение является нормой.

У щенят причиной постукивания зубами могут быть глисты. Находясь в кишечнике, паразиты выделяют токсины, что иногда дает такие проявления сказал Даллакян

У кобелей иногда начинает дрожать челюсть, когда они почуют след течки, отметил он

Они стучат зубами, иногда даже появляется пена добавил ветеринар

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