Кинологи рассказали, зачем собака часами может смотреть в окно Кинолог Голубев объяснил, что "отслеживают" собаки в окне

Москва11 мая Вести.Президент Российской кинологической федерация (РКФ) Владимир Голубев объяснил владельцам собак, почему их домашние питомцы могут часами смотреть в окно.

Он отметил, что хозяева часто "очеловечивают" поведение собак, предполагая, что они любуются красотой природы, но их созерцание носит практический смысл, сообщает ГТРК "Самара".

Голубев рассказал, что для собаки вид из окна – это поток событий, когда прохожие, другие животные, машины и уличные звуки становятся информацией, которую она "обрабатывает" в ожидании следующего раздражителя.

Эксперты сравнивают это с чтением новостей, не выходя из дома

Кроме того, приоткрытое окно дает домашнему питомцу доступ к уличным запахам, но наблюдение за жизнью в окно никогда не сможет заменить ему полноценную прогулку с исследованием запахов.

Кинолог также объяснил, что поведение зависит от породы. Например, пастушьи собаки склонны контролировать пространство, сторожевые – следить за возможными нарушителями и предупреждать хозяев, а охотничьи – высматривать птиц или белок.

В РКФ также напомнили владельцам домашних животных о соблюдении мер безопасности: москитная сетка на окне не удержит животное, если оно на нее обопрется.