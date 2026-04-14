Москва14 апр Вести.В Южнопортовом районе Москвы жильцы пятиэтажки пожаловались на соседа, выхаживающего больных птиц у себя дома. Одна из жительниц отметила в беседе с ИС "Вести" его агрессивное поведение.

По словам Татьяны Бобуриной, сосед годами собирает и выхаживает больных птиц, потерю каждой воспринимает остро.

Он входил в подъезд, а я выходила. Он на меня напал, оттолкнул меня, с лопатой. Пот у него течет по лицу, пена изо рта: "Это ты моего голубя убила?". Еле выскочила из подъезда вспоминает Татьяна

Раньше большая часть пернатых обитала на окне со стороны улицы. Для своих подопечных владелец стаи сделал пристройку – карнизы на окне. Из-за жалоб местных жителей на вечную грязь и неприятный запах под окнами конструкцию демонтировали коммунальщики. Всем составом голуби переехали в квартиру.

От домашнего орнитария больше всех страдает Татьяна. Она живет этажом ниже. Помет вперемешку с разлитой из поилок водой начал просачиваться через потолок.

Кроме того, сосед страдает синдромом Плюшкина. Мусором со свалок заполнены все комнаты, едкий запах отравляет жизнь окружающих.

Ранее из-за неуплаты налогов к владельцу захламленной квартиры нагрянули гости.

Налоговая стучала, он не открывал дверь. И тогда он стал кричать в дверь: "Если вы войдете, тогда я подожгу или себя, или квартиру" рассказала соседка

Сотрудники вызвали скорую, пожарных и МЧС. Они вскрыли дверь, часть мусора вынесли и успокоили хозяина квартиры. Но для соседей ситуация не улучшилась.

По словам юристов, решить вопрос можно после того, как соседа осмотрит врач. Если выяснится, что пациент ограниченно недееспособен или полностью недееспособен, ему должен быть назначен опекун. Пока ситуация на контроле МВД, начата проверка.

