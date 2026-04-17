Baza: жительница Саратова вернулась из Таиланда и обнаружила дома голубятню

Москва17 апр Вести.Жительница Саратова вернулась из двухмесячного отпуска в Таиланде и обнаружила, что ее квартира превратилась в голубятню. Кадры из оккупированного птицами жилища опубликовал Telegram-канал Baza.

На фото видно испорченный синтезатор, перепачканную мебель и птичьи гнезда на шкафах.

Александра предполагает, что недостаточно плотно закрыла окно перед отъездом и его распахнуло порывом ветра сказано в публикации

По словам хозяйки квартиры, в помещении невозможно находиться из-за невыносимого запаха. Девушка вызвала клининговую службу, за услуги которой ей придется заплатить 20 тысяч рублей.