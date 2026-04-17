"Плевалась, провоцировала драки": москвичи жалуются на соседку по "коммуналке" СК начал проверку в отношении москвички после жалоб соседей

Москва17 апр Вести.Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей дома на востоке Москвы, сообщают ИС "Вести".

Жители коммунальной квартиры рассказали, что одна из собственниц на протяжении двух лет угрожает расправой остальным соседям.

Там невозможно находиться. Она на меня и плевалась, провоцировала на драки рассказала одна из соседок - Анна Позднякова

Женщина также уверяет, что ей после подачи заявления в полицию стали поступать угрозы.

Другая жительница коммунальной квартиры - Елена Галич - утверждает, что агрессивная соседка бросается на нее с кулаками. Соседи также рассказали, что одной из жительниц после издевательств пришлось проходить лечение в диспансере.

Адвокат Виталий Жиляков, который взялся защищать одну из пострадавших, рассказал, что ему стали поступать угрозы. По его словам, входную дверь его квартиры залили кислотой, а также положили записку с требованием отказаться от процессуальных разбирательств.

В настоящее время Преображенским следственным отделом проводится процессуальная проверка, проверяются доводы заявителей. Проверяются доводы в том числе о причинении насилия по отношению к кому-либо из проживающих какой-либо из сторон рассказал следователь Павел Петренко

