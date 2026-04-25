Москва25 апрВести.В Ярославле жительница коммуналки вылила кастрюлю горячего супа на конфликтовавшего с ней соседа, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное УМВД России.
Между двумя жильцами коммунальной квартиры на проспекте Октября произошел конфликт, в ходе которого женщина 1975 г.р. вылила кастрюлю горячего супа на агрессивно настроенного соседа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мужчина был госпитализирован с ожогами.
Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Расследование продолжается.