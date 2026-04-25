Жительница Ярославля вылила кастрюлю горячего супа на соседа, возбуждено дело Жительница Ярославля вылила кастрюлю горячего супа на соседа, заведено дело

Москва25 апр Вести.В Ярославле жительница коммуналки вылила кастрюлю горячего супа на конфликтовавшего с ней соседа, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Между двумя жильцами коммунальной квартиры на проспекте Октября произошел конфликт, в ходе которого женщина 1975 г.р. вылила кастрюлю горячего супа на агрессивно настроенного соседа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мужчина был госпитализирован с ожогами.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Расследование продолжается.