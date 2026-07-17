Амурчанка обвиняется в покушении на убийство сожителя Жительница Зеи в Приамурье обвиняется в попытке зарезать сожителя

Москва17 июл Вести.Жительница города Зея 42 лет обвиняется в покушении на убийство сожителя, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 11 июля в квартире, где обвиняемая проживала с потерпевшим. Между сожителями произошел конфликт, переросший в драку.

… злоумышленница взяла на кухне нож и нанесла им не менее двух ударов в область правой руки и грудной клетки потерпевшего. Смерть мужчины не наступила, поскольку он оказал сопротивление обвиняемой и вышел из квартиры, а также ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Причиненные обвиняемой ранения потерпевшему квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью отметили в пресс-службе

Женщину отправили в СИЗО. Ведется следствие.