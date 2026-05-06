Житель Ярославля задушил соседку по коммуналке полотенцем Задержан житель Ярославля, задушивший соседку по коммуналке полотенцем

Москва6 мая Вести.Жителя Ярославля задержали по подозрению в удушении соседки по коммунальной квартире полотенцем. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел днем 3 мая в коммуналке, расположенной в одном из домов по улице Корабельной. Предварительно, 28-летний подозреваемый и его соседка распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора.

В ходе конфликта фигурант сдавил потерпевшей шею, обмотав ее полотенцем. Пострадавшая скончалась на месте… Фигурант скрылся…, чтобы отвести от себя подозрения. Вернувшись в квартиру на следующий день, [он] сообщил в правоохранительные органы об обнаружении трупа говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAХ

Однако правоохранителям удалось установить причастность мужчины к совершенному преступлению. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.