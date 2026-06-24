Жителя Ярославской области будут судить за убийство, совершенное 7 лет назад

Житель Ярославской области пойдет под суд за организацию поджога соседки Жителя Ярославской области будут судить за убийство, совершенное 7 лет назад

Москва24 июн Вести.В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении заказчика убийства 7-летней давности. Теперь его ждет суд, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Как установило следствие, в июне 2019 года обвиняемый, проживавший в деревне Суринское Ярославского района, возненавидел свою пожилую соседку настолько, что решил ее убить. Он подыскал исполнителя – жителя города Ярославля и посулил ему 100 тысяч рублей. Тот согласился и однажды ночью поджег дом женщины. Она скончалась при пожаре.

Обвиняемый же уехал из Ярославской области, чтобы его не заподозрили в причастности к преступлению.

На первоначальном этапе следователи проделали всю необходимую работу, но подозреваемых установить не удалось. Следствие по уголовному делу было приостановлено.

Однако работа продолжилась, и в результате в феврале текущего года заказчик и исполнитель преступления были задержаны. Обвиняемый, 50-летний мужчина, был арестован.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, пп. "в", "д", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму отмечается в публикации

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что же касается исполнителя, дело в его отношении прекращено в связи с его смертью.