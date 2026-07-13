Стоматолог Лысенков: зубная боль может быть признаком инфаркта или опухоли

Стоматолог предупредил, что боль в зубе может быть признаком инфаркта Стоматолог Лысенков: зубная боль может быть признаком инфаркта или опухоли

Москва13 июл Вести.Зубная боль не всегда связана с кариесом или воспалением десен. Иногда пациент приходит к стоматологу с жалобой на больной зуб, а при осмотре оказывается, что зубы совершенно здоровы. Так стоматолог может быть первым врачом, заподозрившим заболевание совсем другого органа. Об этом рассказал в беседе с RT стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Павел Лысенков.

По его словам, иногда пациент уверен, что у него разболелся зуб, однако причина боли — нарушение кровоснабжения сердечной мышцы.

Один из самых опасных примеров — заболевания сердечно-сосудистой системы. При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею предупредил врач

Он отметил, что человека должна насторожить ситуация, когда боль возникает во время физической нагрузки, сопровождается одышкой, холодным потом, чувством нехватки воздуха или проходит после отдыха.

Лысенков рассказал также, что не менее часто стоматологи первыми замечают признаки заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) кислое содержимое желудка регулярно попадает в пищевод и полость рта, постепенно разрушая зубную эмаль. Пациент может жаловаться на повышенную чувствительность зубов, хотя причина находится вовсе не в стоматологической сфере предостерег специалист

Иногда причиной зубной боли становятся заболевания ЛОР-органов, добавил врач.

При воспалении верхнечелюстной пазухи пациенты нередко жалуются на боль сразу в нескольких верхних зубах, хотя сами зубы остаются здоровыми. Обычно при этом появляются заложенность носа, чувство давления в области щеки или лба, насморк заявил Лысенков

По его словам, похожая картина может возникнуть и при невралгии тройничного нерва. Кроме того, боль в области зубов иногда сопровождает и другие заболевания — например, опухоли челюстно-лицевой области, патологии слюнных желез или некоторые неврологические нарушения.

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