Москва9 июлВести.Стоматологов обяжут делать анестезию, если лечение зубов может повлечь за собой болевые ощущения. Об этом говорится в документе, вносящем изменения в порядок оказания медицинской помощи взрослым, установленный приказом Минздрава №786н от 31 июля 2020 года.
Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения вступают в силу с 1 октября 2026 года.
В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиваниемговорится в тексте нормативного акта
Ранее сообщалось, что в России могут обновить свой максимум цены на стоматологические услуги.