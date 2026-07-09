С октября анестезия станет обязательной при лечении зубов у взрослых Минздрав обязал стоматологов использовать анестезию при лечении зубов взрослым

Москва9 июл Вести.Стоматологов обяжут делать анестезию, если лечение зубов может повлечь за собой болевые ощущения. Об этом говорится в документе, вносящем изменения в порядок оказания медицинской помощи взрослым, установленный приказом Минздрава №786н от 31 июля 2020 года.

Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения вступают в силу с 1 октября 2026 года.

В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием говорится в тексте нормативного акта

Ранее сообщалось, что в России могут обновить свой максимум цены на стоматологические услуги.