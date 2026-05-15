Москва15 мая Вести.Ношение брекетов вредит здоровью зубов россиян, поскольку снижает объем костной ткани и приводит к (повышению уровня десны, из-за чего оголяются шейка и корень зубов), сообщил ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста-стоматолога Минздрава РФ Олега Янушевича.

Те, кто взрослым ставит брекеты, делают очень плохо. Не надо ставить брекеты, потому что, когда вы двигаете зубы, вы уменьшаете объем костной ткани. И потом возникают рецессии. Поэтому я считаю, что вот это повальное увлечение частных клиник, но и не только частных клиник брекетами, оно плохо влияет на стоматологическое здоровье граждан Российской Федерации сказал Янушевич

Он также напомнил, что установки брекетов иногда приходится удалять зубы.