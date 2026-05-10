Москва10 мая Вести.Чистка зубов один раз в день приведет к увеличению количества бактерий, что грозит формированием агрессивной для зубов среды, кариесу и воспалению десен, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

Он подчеркнула, что категорически не рекомендует чистить зубы только один раз в день. Врач пояснила, что зубной налет представляет собой липкую биопленку, в которой живут миллиарды бактерий, это не просто остатки еды.

Через 4-6 часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня. Через 12 часов (к вечеру, если вы не чистили зубы утром) — они уже активно выделяют кислоту, разрушающую эмаль сказала Те

При чистке зубов только один раз за день получится, что 16 и 24 часов зубы будут находиться в агрессивной среде, под слоем бактерий и кислоты, что приведет к кариесу и воспалению десен, добавила врач.

Она провела аналогию между чисткой зубов и мытьем рук, указав, что зубы - это такие же загрязненные поверхности, но куда более уязвимые, поэтому для их сохранения научно обоснована чистка дважды в день - утром и вечером.