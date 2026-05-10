Врач рассказала, почему чистить зубы один раз в день недостаточно Стоматолог Тё: бактерии во рту восстанавливаются до опасного уровня за 6 часов

Москва10 мая Вести.Бактерии во рту восстанавливаются до опасных значений за 4-6 часов, прошедших с последней чистки, поэтому чистить зубы раз в день недостаточно, сообщило РИА Новости со ссылкой на заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, заведующую кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елену Тё.

Зубной налет — это не просто остатки еды. Это липкая биопленка, в которой живут миллиарды бактерий. Они размножаются с космической скоростью. Через 4-6 часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня. Через 12 часов (к вечеру, если вы не чистили зубы утром) — они уже активно выделяют кислоту, разрушающую эмаль рассказала она

По словам профессора, при чистке один раз в день зубы будут находиться в агрессивной, разрушающей среде 16 часов из 24-х. Поэтому две чистки в день – это научно обоснованный минимум для сохранения зубов.