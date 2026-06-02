Зубные щетки, мочалки и салфетки начнут маркировать в России с 1 сентября

Москва2 июн Вести.В России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 сентября в систему "Честный знак" включаются средства гигиены: зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Новые правила оборота также затронут бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие гигиенические принадлежности.

Схема введения маркировки поэтапная. Так, с 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе "Честный знак", а с 1 октября производители и импортеры начнут наносить коды на продукцию.

Для косметики, бытовой химии и бритвенных принадлежностей установлен единый срок введения поэкземплярной прослеживаемости — 2030 год. Кроме того, по просьбе бизнеса срок маркировки остатков бритвенной продукции перенесен с декабря 2026 года на февраль 2027 года. Туда же сдвинулось начало обязательной передачи сведений о продаже бритв через кассы.

"Это позволит бизнесу получить дополнительное время на подготовку и избежать запуска новых требований в высокий предновогодний сезон", — пояснили в ЦРПТ.