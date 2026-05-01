Маркировка смартфонов, планшетов и ноутбуков вводится в России с 1 мая В России с 1 мая вводится обязательная маркировка радиоэлектроники

Москва1 мая Вести.В России с 1 мая вводится обязательная маркировка радиоэлектроники, в том числе смартфонов, планшетов и ноутбуков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу системы "Честный знак".

Так, с 1 мая участники оборота обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, а также на светодиодные лампы и лампы накаливания, светильники и прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле.

Мера призвана снизить оборот нелегальных товаров, пояснили в пресс-службе системы.

Легальность таких товаров потребители смогут проверять через "Честный знак".

В ближайшие шесть лет легальный бизнес сможет рассчитывать на более чем 50 млрд рублей дополнительных доходов, прогнозируют аналитики. Госбюджет за тот же период, как следует из материала, сможет рассчитывать на дополнительные поступления объемом в 20 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков. Как отметил представитель службы, с такой просьбой в ФАС обратились банки и финансовые организации.