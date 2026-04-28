ФАС проведет проверку тарифов операторов связи на маркировку звонков "Ведомости": ФАС проверит тарифы операторов связи на маркировку звонков

Москва28 апр Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя ФАС.

С просьбой провести проверку в ФАС обратились банки и финансовые организации, отметил представитель службы.

У банков вызывает сомнение экономическая обоснованность тарифов, установленных операторами связи - 0,25 руб. за попытку звонка. Банки просят разъяснить, из чего складывается цена, поскольку операторы также берут плату и за длительность разговора.

"Ведомости" отмечают, что банки не отказываются платить за услугу маркировки звонков, но только при условии, если государство устанавливает и контролирует размер платы за услугу.

Сбербанк, "Альфа-банк" и "Совкомбанк" предложили исключить звонки банков из категории массового обзвона, а также изменить порядок оплаты маркировки звонков.

В совместном заявлении эти банки отметили, что у банков есть законные основания обзванивать клиентов, а вызовы носят персонифицированный характер, то есть их вряд ли можно назвать массовыми.