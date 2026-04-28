Москва28 апрВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя ФАС.
С просьбой провести проверку в ФАС обратились банки и финансовые организации, отметил представитель службы.
У банков вызывает сомнение экономическая обоснованность тарифов, установленных операторами связи - 0,25 руб. за попытку звонка. Банки просят разъяснить, из чего складывается цена, поскольку операторы также берут плату и за длительность разговора.
"Ведомости" отмечают, что банки не отказываются платить за услугу маркировки звонков, но только при условии, если государство устанавливает и контролирует размер платы за услугу.
Сбербанк, "Альфа-банк" и "Совкомбанк" предложили исключить звонки банков из категории массового обзвона, а также изменить порядок оплаты маркировки звонков.
В совместном заявлении эти банки отметили, что у банков есть законные основания обзванивать клиентов, а вызовы носят персонифицированный характер, то есть их вряд ли можно назвать массовыми.