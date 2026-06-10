Москва10 июнВести.С начала 2026 года ФАС России зафиксировала рост числа обращений на недобросовестные действия российских операторов связи. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.
ФАС провела заседание на эту тему. В нем участвовали операторы, Минцифры, Роскомнадзор и экспертное сообщество.
В частности, обращения россиян касались "акций операторов связи по начислению абонентам денежных средств либо бонусов за входящие вызовы, действий операторов по сокращению максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа абонента". Кроме того, речь также шла о процедуре перехода абонента к от одного оператора к другому с сохранением номера.
Также говорилось об обращениях, которые были связаны с распространением в названиях услуг либо в рекламе информации об использовании еще пока нереализованной технологии 5G.
Операторам связи выдали рекомендации по корректировке спорных практик.