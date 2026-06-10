ФАС сообщила о росте числа жалоб на действия операторов связи ФАС зафиксировала рост жалоб на действия операторов связи

Москва10 июн Вести.С начала 2026 года ФАС России зафиксировала рост числа обращений на недобросовестные действия российских операторов связи. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

ФАС провела заседание на эту тему. В нем участвовали операторы, Минцифры, Роскомнадзор и экспертное сообщество.

В частности, обращения россиян касались "акций операторов связи по начислению абонентам денежных средств либо бонусов за входящие вызовы, действий операторов по сокращению максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа абонента". Кроме того, речь также шла о процедуре перехода абонента к от одного оператора к другому с сохранением номера.

Также говорилось об обращениях, которые были связаны с распространением в названиях услуг либо в рекламе информации об использовании еще пока нереализованной технологии 5G.

Операторам связи выдали рекомендации по корректировке спорных практик.