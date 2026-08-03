Москва3 авг Вести.Российские операторы сотовой связи начали блокировать звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку, а также массовые и автоматизированные вызовы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке, его информацию подтвердили еще два собеседника в отрасли. В компаниях говорят, что действуют в рамках закона и в целях защиты интересов абонентов.

Новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц вступили в силу с 1 сентября 2025 года. У "Вымпелкома", "МегаФона", МТС и Т2 маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова, при этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Расходы несет бизнес - инициатор звонка, для принимающего вызов клиента услуга бесплатна. По оценкам источников издания, затраты российского бизнеса на маркировку могут превысить 20 млрд руб.

В "МегаФоне" напомнили, что по закону "О связи" массовые вызовы без договора с мобильным оператором признаются незаконными.

Поскольку "МегаФон" действует в соответствии с лицензионными требованиями и в целях защиты интересов абонентов, мы вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до конечных пользователей заявил представитель оператора

В "Вымпелкоме" подчеркнули, что последовательно исполняют требования законодательства, а корпоративные клиенты были заблаговременно проинформированы о новшествах. В "Т2 Мобайл" сообщили, что 99,9% их клиентов, осуществляющих массовые вызовы, заключили договор на маркировку, а трафик "самых злостных спамеров" обрабатывается голосовым ассистентом. В МТС от комментариев отказались. По словам партнера Strategy Partners Сергея Кудряшова, для рынка эти меры означают конец дешевого телефонного спама, поскольку маркировка делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным.