Москва3 авг Вести.В России можно переломить ситуацию с телефонными мошенниками, считает политолог, журналист Армен Гаспарян. В интервью ИС "Вести" он предположил, что может помочь в этом вопросе.

Российские операторы сотовой связи начали блокировать звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку, а также массовые и автоматизированные вызовы. Политолог назвал эту меру актуальной и очевидной.

До тех пор, пока здесь не будет поставлен заслон очень серьезный и прежде всего операторами мобильной связи, ситуацию мы не переломим отметил Гаспарян

Новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц вступили в силу с 1 сентября 2025 года. У "Вымпелкома", "МегаФона", МТС и Т2 маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова, при этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Расходы несет бизнес - инициатор звонка, для принимающего вызов клиента услуга бесплатна.