Москва9 июн Вести.Рекламу технологии 5G, которую распространяют операторы сотовой связи проверят на соответствие российскому законодательству. Это следует из повестки заседания экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое состоится в ближайшие дни, сообщил "Коммерсант".

В феврале 2026 года МТС запустил рекламу "Совсем скоро", посвященную 5G, хотя соответствующие услуги на сайте оператора не упоминаются. "Вымпелком" ("Билайн") указал на своем сайте, что всем абонентам доступно "тестирование сети 5G". Абонентам "Мегафона" в свою очередь предлагают услугу "5G режим", которая якобы увеличивает скорость скачивания, и воспользоваться подключением к тестовым зонам 5G. Однако упомянутая технология еще не реализована на территории РФ, поэтому ее упоминание может посчитаться "признаком недобросовестной конкуренции".

Реклама 5G при отсутствии покрытия классически может соответствовать критериям вводящей в заблуждение рекламы: потребитель принимает решение о выборе оператора или тарифа, опираясь на заведомо недостижимую характеристику услуги сказал руководитель направления "Разрешение IT&IP-споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле

Кроме того, ФАС намерена проверить следующие акции: "Платим за входящие" от "Вымпелкома" и "Маркетплейс тарифов" от "Мегафона". Также проверке подвергнутся акции, действующие при переходе к оператору с сохранением абонентского номера: "Гарантия лучшей цены за переход в "Билайн" со своим номером" ("Вымпелком") и "Скидка на тариф за переход в Т2 с "Билайна" со своим номером" (Т2). Такую рекламу эксперты называют "зоной повышенного риска" с точки зрения сравнения с другими организациями.