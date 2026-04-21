Установлен размер технологического сбора со смартфонов и ноутбуков РБК: техсбор за смартфон - 250 рублей, за ноут - 500

Москва21 апр Вести.Министерство промышленности и торговли РФ установило порядок выплаты технологического сбора продавцами электроники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление и распоряжение кабмина.

Сообщается, что производителей и поставщиков средств связи обяжут вносить платеж за ноутбук в размере 500 рублей, за смартфон – 250 рублей. Также установлен техсбор на телефон проводной связи с беспроводной трубкой и другие телефонные аппараты – по 100 и 25 рублей соответственно. По информации издания, в дальнейшем планируется расширение этого списка.

Оплата нового сбора будет фактором допуска средства связи к продаже. Сумма техсбора будет рассчитываться автоматически. Предполагается, что продавец должен будет оплатить его до момента ввода электроники в оборот. При неуплате система откажет в продаже товара, а средства будут взиматься по налоговой системе.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что такая схема уплаты техсбора может негативно отразиться на российских импортерах товаров и производителях.

Более справедливым было бы взимание после реализации техники предположил Соколов

Как уточнили в ведомстве, работа по новому проекту ведется "в том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций". Поправки по нему были внесены в закон в ноябре 2025 года. Техсбор идет в федеральный бюджет, его размеры не должны превышать 5 тысяч рублей за единицу товара. Изменения вступят в силу 1 сентября.

