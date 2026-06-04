Введение технологического сбора на электронику в РФ могут перенести на 1 декабря Минпромторг отложит введение технологического сбора на электронику до декабря

Москва4 июн Вести.Срок введения технологического сбора на электронную продукцию в России могут перенести на 1 декабря. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Изначально сбор планировали ввести с 1 сентября этого года, однако, по словам чиновника, по просьбам представителей отрасли было принято решение о переносе сроков.

В текущей редакции с сентября. Но сейчас уже решение обсуждено, этот срок будет сдвинут на 1 декабря. Сделали это по просьбе отрасли в первую очередь отметил Шпак

Замминистра промышленности и торговли РФ отметил, что сбор будет распространяться на всю электронику, поступающую на российский рынок, - как на импортную, так и на произведенную внутри страны.

По словам замглавы Минпромторга, институт технологического сбора станет источником для инвестиций в развитие отрасли.

Введение такого института позволит нам правильно балансировать вопросы спроса и предложения на электронную продукцию на внутреннем рынке резюмировал Шпак

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.