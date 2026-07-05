С 1 января 2027 года Минздрав введет новые правила для доноров в России

В России поменяются правила для доноров С 1 января 2027 года Минздрав введет новые правила для доноров в России

Москва5 июл Вести.Министерство здравоохранения РФ введет новые правила для доноров с 1 января 2027 года, к примеру, появится возможность проведения экспресс-тестирования перед первой донацией, приводит ТАСС данные приказа ведомства.

С 2027 года перед первой донацией будет допустимо экспресс-тестирование на наличие инфекций, передающихся при переливании крови говорится в документе

Кроме того, анкета донора и другие документы перед донацией могут быть оформлены в электронном формате. Увеличится и срок их хранения.

Ранее сообщалось, что размер выплаты почетным донорам РФ предложили увеличить до двух МРОТ.