Москва14 июнВести.Для россиян–доноров крови следует ввести повышенные выплаты, а также учредить несколько степеней звания "Почетный донор России". С такой инициативой во Всемирный день донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, выступил председатель партии "Справедливая Россия" и лидер одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов.
По мнению законодателя, ситуацию с дифференцированным размером льгот и компенсаций за донорство необходимо исправить.
В беседе с РИА Новости политик также предложил учредить знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степеней.
Третья степень — если сдал кровь 40 раз, вторая — 80 раз, и первая — 120 раз с широким пакетом льгот. Поверьте, сдать кровь несколько десятков раз — это по силампояснил Миронов
Он напомнил, что ежегодно в России проводится около 1,5 миллионов процедур, связанных с переливанием крови.
Кровь — это спасенные жизни, и ситуации бывают разные. Причем, никто не знает, когда вам самим может срочно потребоваться донорская кровьзаключил Миронов
Ранее главврач Центра крови имени О. К. Гаврилова Мария Аппалуп рассказала, кому нельзя быть донором крови.