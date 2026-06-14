Миронов: надо увеличить выплаты донорам крови и учредить 3 степени знака отличия

Россиян-доноров предложили поощрить увеличенными выплатами Миронов: надо увеличить выплаты донорам крови и учредить 3 степени знака отличия

Москва14 июн Вести.Для россиян–доноров крови следует ввести повышенные выплаты, а также учредить несколько степеней звания "Почетный донор России". С такой инициативой во Всемирный день донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, выступил председатель партии "Справедливая Россия" и лидер одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По мнению законодателя, ситуацию с дифференцированным размером льгот и компенсаций за донорство необходимо исправить.

В беседе с РИА Новости политик также предложил учредить знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степеней.

Третья степень — если сдал кровь 40 раз, вторая — 80 раз, и первая — 120 раз с широким пакетом льгот. Поверьте, сдать кровь несколько десятков раз — это по силам пояснил Миронов

Он напомнил, что ежегодно в России проводится около 1,5 миллионов процедур, связанных с переливанием крови.

Кровь — это спасенные жизни, и ситуации бывают разные. Причем, никто не знает, когда вам самим может срочно потребоваться донорская кровь заключил Миронов

Ранее главврач Центра крови имени О. К​​​. Гаврилова Мария Аппалуп рассказала, кому нельзя быть донором крови.