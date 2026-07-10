Депутат Миронов рассказал, что сдает кровь раз в год Депутат Миронов: сдавать кровь нужно обязательно

Москва10 июл Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил в беседе с ИС "Вести" активность доноров в краевой станции переливания крови во Владивостоке.

Депутат в рамках предвыборной поездки в Приморье посетил учреждение здравоохранения, где пообщался с медицинским персоналом.

К нам специальная машина приезжает к Госдуме, и я раз в год сдаю кровь. Считаю, что это обязательно нужно делать. И здесь, конечно, замечательно. Я удивился. Мы пришли днем — 101 человек сегодня здесь сдал кровь. Это мощно сказал Миронов

С 2027 года вступят в силу новые правила сдачи донорской крови. Так, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в электронном формате и подписаны электронной подписью. Согласие нужно будет давать только перед первой, а не каждой донацией. Кроме того, перед первой донацией будет допустимо экспресс-тестирование на маркеры разных инфекций, которые передаются при переливании.