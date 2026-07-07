Москва7 июл Вести.Новые правила для доноров крови позволят сделать этот путь простым и безбумажным, объяснила в интервью ИС "Вести" главный врач Центра крови имени Олега Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы Мария Аппалуп.

Новые правила для доноров крови заработают в России с 1 января 2027 года. Так, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в электронном формате и подписаны электронной подписью.

Это звучит, конечно, как существенное облегчение, но технические аспекты за этим стоят достаточно непростые. Мы уже начали готовиться к этому, мы уже начали продумывать, как техническими средствами это сделать так, чтобы путь донора был максимально легким, простым, бесшовным и безбумажным. И то, что уже достигнуто и узаконено вот этим приказом, — это то, что бумажная справка донору фактически становится не нужна, поскольку сейчас все донации у донора появляются на едином портале госуслуг рассказала врач

Кроме того, перед первой донацией будет допустимо экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций.

Не могу сказать, что с точки зрения медицинских аспектов какие-то революционные изменения. Но тем не менее, тоже достаточно интересные вещи приняты. Например, мы сможем пользоваться неинвазивными анализаторами гемоглобина, то есть не прокалывать пальчик донору перед донацией. Это, конечно, очень интересно и хорошо, но вот технически пока мы не видим отечественных производителей или даже каких-либо зарегистрированных в России зарубежных, которые бы нам подкрепили техническим решением такую прекрасную инновацию отметила Аппалуп

Также согласие на медицинское обследование, сдачу крови, а также на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не каждой донацией.