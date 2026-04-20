Депутат Соломатина напомнила о льготах для доноров крови Депутат Соломатина напомнила, что донору положен выходной в день сдачи крови

Москва20 апр Вести.Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина напомнила о мерах поддержки доноров, включая дополнительный выходной и денежную компенсацию. Об этом она сообщила в интервью информационной службе "Вести".

По словам парламентария, в рамках федерального проекта "Здоровое будущее" партии "Единая Россия" особое внимание уделяется поддержке донорского движения.

Что такое День донора? В рамках вот такого федерального проекта "Здоровое будущее" особое внимание уделяется именно поддержке донорского движения и пополнению банка крови. Поддержку осуществляют не только адресно, но и абсолютно конкретными мерами. Вот я знаю, что человек, который сдал кровь в этот день, может не являться на работу. На законодательном уровне это все отрегулировано. В этот день человек может взять дополнительный отпуск, его обязательно накормят, те, кто сдает возмездно, получают определенную сумму денег рассказала Соломатина

Национальный день донора празднуется в России 20 апреля. Дата приурочена к первому успешному переливанию крови в России в 1832 году.