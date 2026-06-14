Размер выплаты почетным донорам РФ предложили увеличить до двух МРОТ Слуцкий предложил повысить ежегодную выплату почетным донорам до двух МРОТ

Москва14 июн Вести.Ежегодную денежную выплату обладателям знака "Почетный донор России" следует увеличить до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С соответствующей инициативой во Всемирный день донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В 2026 году размер выплаты для награжденных названным почетным знаком составляет 19 497,68 рубля, тогда как один МРОТ на федеральном уровне равен 27 093 рублям.

Слуцкий в беседе с ТАСС отметил, что донорство является ярким примером гражданской ответственности, милосердия и служения обществу.

Парламентарий также предложил учитывать звание "Почетный донор России" при присвоении статуса ветерана труда.

Каждый год тысячи наших граждан добровольно приходят на станции переливания крови, чтобы помочь тем, кого никогда не видели и знали лично, потому что так велит их сердце. Они не ждут наград и благодарностей, но именно благодаря таким людям ежедневно спасаются жизни детей, участников специальной военной операции, людей, пострадавших в авариях, и тех пациентов, которым требуется сложное лечение сказал лидер ЛДПР

Ранее главврач Центра крови имени О. К​​​. Гаврилова Мария Аппалуп рассказала, кому нельзя быть донором крови.