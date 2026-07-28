В Общественной палате выступили за повышение МРОТ до 50 тысяч рублей

В Общественной палате России предложили увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей В Общественной палате выступили за повышение МРОТ до 50 тысяч рублей

Москва28 июл Вести.Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Такой уровень МРОТ соответствовал бы текущему экономическому положению, учитывая динамику инфляции, а также возросшую стоимость продуктовой корзины и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), отметил Гриб.

Между тем установление такого размера МРОТ может представлять определенные сложности для некоторых организаций, однако большинство частных компаний и предприятий в стране вполне способно выплачивать сотрудникам такую минимальную заработную плату.

МРОТ в 50 тыс. руб. - это отражение экономической ситуации и стоимости жизни приводит ТАСС слова Гриба

Сейчас МРОТ составляет 27093 руб.

Ранее в ОП сообщали, что МРОТ в 2027 году может составить от 29 тыс. до 31 тыс. руб.