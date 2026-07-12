Машаров: МРОТ в 2027 году может вырасти до 29-31 тыс. рублей

В Общественной палате оценили возможный размер МРОТ в 2027 году Машаров: МРОТ в 2027 году может вырасти до 29-31 тыс. рублей

Москва12 июл Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году, по предварительным оценкам, может составить от 29 тыс. до 31 тыс. рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

В комментарии агентству ТАСС он отметил, что официальный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце 2026-го.

Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей сказал Машаров

Он также напомнил, что МРОТ влияет на размер заработной планы, больничных, пособий и других социальных выплат.

При этом регионы вправе устанавливать собственный минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже федерального. Так, например, МРОТ в Ростовской области в 2026 году составляет 32 511,6 рублей.