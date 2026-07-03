Какой размер МРОТ в Ростовской области в 2026 году

Какой МРОТ в Ростовской области в 2026 году и как он влияет на кошелек местных жителей? Разбираем актуальные цифры, отличия от прожиточного минимума и штрафы для работодателя при несоблюдении законодательства.

Размер МРОТ в Ростовской области в 2026 году

В Ростовской области минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для внебюджетной сферы повышен в этом году до 32 511,6 рублей. Этот размер действует для всех коммерческих компаний и ИП региона, и работодатель не может платить работникам, трудящимся по полной ставке, меньше.

Размер МРОТ в регионе закреплен трехсторонним соглашением между правительством, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области.

Минимальный размер зарплаты на федеральном уровне регулируется законом № 82‑ФЗ. Регионы же имеют право устанавливать свою нижнюю планку, но она не может быть ниже общероссийской в 27 093 рубля. Подробнее о том, что такое МРОТ и чем отличается федеральный от регионального, разбирали в предыдущем материале.

Важное правило для бюджетных организаций: сотрудники школ, поликлиник и администраций, которые финансируются из государственной казны, получают зарплату не ниже федерального МРОТ в 27 093 рублей.

Ростовская территория — промышленный и аграрный регион. Несмотря на благоприятный климат в целом, здесь есть засушливые зоны, где условия труда считаются особыми. Поэтому в ряде районов применяется, согласно постановлению Правительства РФ №1004, районный коэффициент (РК) 1,1, который начисляется сверху на базовый оклад и регулярные надбавки:

в Заветинском и Ремонтненском районах;

в Дубовском, Зимовниковском, Орловском и Пролетарском районах, ограниченных с запада линией железной дороги Сальск–Волгоград, с севера — границей с Волгоградской областью, с востока, северо-востока и юга — границей с Республикой Калмыкия.

Коэффициент умножается на “голый” оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Единовременные премии, материальная помощь и суточные в расчет не берутся.

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На что влияет МРОТ в Ростовской области в 2026 году

Размер заработной платы

Работодатель в Ростовской области не вправе установить оклад ниже 32 511,6 рублей, если сотрудник трудится на полной ставке по 40 часов в неделю и выполняет свои обязанности по трудовому договору. Однако размер минимальной заработной платы учитывается до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Важный нюанс: в МРОТ входит только базовая зарплата за отработанное время. Премии, доплаты за сверхурочные и совмещение не учитываются при соблюдении нижней границы заработной платы.

Пример: сотрудник, трудящийся в Ростовской области, получил на карту минимальные 32 511,6 рублей. Налог составил 4 226,5 рублей, и “на руки” он получил 28 285,1 рублей, что не будет считаться нарушением законодательства.

А что насчет повышающего коэффициента? Если сотрудник трудится в Ростовской области в зоне его действия на коммерческом предприятии, то вместо стандартного МРОТ в размере 32 511,6 рублей, ему обязаны начислить: 32 511,6 х 1,1 = 35 762,76 рублей. Бюджетники же по тому же принципу будут получать — 29 802,3 рублей.

Расчет отпускных, командировочных и больничных

Эти выплаты по минимальной планке рассчитываются исходя из федерального МРОТ, но при этом обязательно учитывается повышающий коэффициент.

Учитывая вышесказанное, среднедневная минимальная оплата труда в период отпуска, например, в Ростове-на-Дону и в Орловском районе, будет рассчитывается следующим образом:

без повышающего коэффициента, только федеральный МРОТ: 27 093 / 29,3 = 924,68 рублей ;

МРОТ с повышающим коэффициентом 1,1: 29 802,3 / 29,3 = 1 017,14 рублей.

29,3 — среднемесячное количество календарных дней, установленное Трудовым кодексом.

Таким образом, за каждый день отпуска работник должен получать минимум 924,68 для Ростова-на-Дону и 1 017,14 рублей для Орловского района.

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Стандартный расчет командировочных сотруднику проходит по такому принципу: весь годовой доход сотрудника делится на отработанные дни за предыдущие 12 месяцев. Но среднедневной заработок в период выполнения своих трудовых обязанностей не на рабочем месте не может быть меньше, как мы уже говорили выше, федерального МРОТ с повышающим коэффициентом.

Например, в мае 2026 года с учетом праздников 20 рабочих дней. Поэтому сотрудники из Ростова-на-Дону и из Орловского района за один командировочный день получат:

только федеральный МРОТ для Ростова-на-Дону: 27 093 / 20 = 1 354,65 рублей ;

при применении повышающего коэффициента для Орловского района: 29 802,3 / 20 = 1 490,12 рублей.

Изначально расчет выплат по временной нетрудоспособности, больничному, производится по среднему заработку за последние два года и трудового стажа:

от восьми лет и более — 100% от среднего заработка;

от пяти до восьми лет — 80%;

до пяти лет — 60%.

В бухгалтерии суммируются доходы за установленный период, потом делятся на количество дней за два года, а затем умножаются на стаж сотрудника. Таким образом, получается индивидуальные дневной заработок, который пересчитывается с количеством дней больничного.

Однако, если у сотрудника стаж меньше шести месяцев, выплаты по временной нетрудоспособности всегда считаются исходя из федерального МРОТ с учетом повышающих коэффициентов.

Таким образом, стоимость одного пропущенного дня по причине болезни в 2026 году как в Ростове-на-Дону, так и в Орловском районе, составляет: федеральный МРОТ (с или без районных коэффициентов) / количество дней в месяце.

Ростов-на-Дону, рублей Орловский район (коэффициент 1,1), рублей В месяце с 31 днем 873,97 961,37 В месяце с 30 днями 903,1 993,41 В феврале — 28 дней 967,61 1 064,37

Размер минимальных декретных пособий и других выплат в Ростовской области

Для расчета многих социальных выплат, в том числе пособий по беременности и родам или по уходу за ребенком, учитывается только федеральный МРОТ, в том числе с повышающими региональными коэффициентами.

Расчет по общероссийскому МРОТ для Ростова-на-Дону без коэффициента за климатические условия и с прибавкой в 1,1 для Орловского района:

В первом случае пособие по беременности и родам при стаже менее шести месяцев или зарплате ниже МРОТ за стандартные 140 дней отпуска минимум составит 124 702 рублей. При применении повышающего коэффициента в Орловском районе — 137 172,42 рубля. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан не может быть ниже 40% от МРОТ. В 2026 году для Ростова-на-Дону это 10 837,2 рублей в месяц. При пересчете с коэффициентом 1,1 для Орловского района — 11 920,92 рублей.

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Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума

МРОТ регулирует сумму минимальной зарплаты по региону для трудящихся на полной ставке. Прожиточный минимум (ПМ) — это оценочная стоимость потребительской корзины для всего населения. ПМ используется для оценки нуждаемости при назначении социальных выплат.

Прожиточный минимум в Ростовской области на 2026 год:

на долю одного жителя региона — 17 803 рублей;

для трудоспособного населения граждан от 16 лет до пенсионного возраста — 19 405 рублей;

для пенсионеров — 15 311 рубль;

для детей — 17 269 рублей.

Может ли зарплата быть ниже МРОТ в Ростовской области

Когда это возможно

Закон допускает ситуации, когда фактическая сумма в расчетном листке оказывается ниже МРОТ. Это не нарушает законодательство в следующих случаях:

Неполная занятость — сотрудник работает на 0,5 ставки или на неполный рабочий день. Зарплата пересчитывается пропорционально отработанному времени. Неполная отработка месяца — человек брал отпуск за свой счет, болел или отсутствовал по другим уважительным причинам. Удержания по исполнительным листам — если после вычета алиментов или долгов по кредитам сотрудник получает меньше МРОТ, это законно. Главное, чтобы начисленная сумма до удержания НДФЛ и исполнительных сборов была не ниже минимальной зарплаты.

Что делать, если платят меньше МРОТ

Если сотрудник отработал полный месяц, а зарплату получил ниже МРОТ, он имеет право на перерасчет, компенсацию и защиту своих прав.

Для начала стоит обратиться в бухгалтерию или к руководителю с заявлением на имя директора компании в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии и датой нужно оставить у себя.

Примерный шаблон заявления:

“Прошу разъяснить причины выплаты заработной платы за [Месяц, Год] в размере ниже установленного МРОТ. На основании законодательства РФ требую произвести доплату до величины минимальной зарплаты, а также начислить и выплатить денежную компенсацию за задержку выплат в соответствии со ст. 236 ТК РФ”.

К заявлению обязательно также нужно приложить:

Расчетные листки за спорный период. Банковскую выписку по карте, куда приходит зарплата. Копию страницы из трудового договора, где прописана ставка.

Если руководство отказывается доплачивать разницу до уровня МРОТ или не рассматривает жалобу, следует обращаться:

В государственную инспекцию труда (ГИТ) — жалобу с копиями всех доказательств нарушения своего права можно подать дистанционно через профильный — жалобу с копиями всех доказательств нарушения своего права можно подать дистанционно через профильный портал “Онлайнинспекция.рф” или с помощью учетной записи на “Госуслугах”. Срок рассмотрения — 30 дней. В прокуратуру — если инспекция бездействует или нарушения системные. Заявление подается лично на приеме или через электронную — если инспекция бездействует или нарушения системные. Заявление подается лично на приеме или через электронную интернет-приемную конкретного региона. Прокурор может возбудить дело об административном правонарушении. В суд — подать иск о взыскании недоплаченной зарплаты в течение одного года с установленного дня невыплаты этой разницы.

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Ответственность за нарушение закона

За выплату зарплаты ниже МРОТ для работодателей предусмотрены штрафы по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ:

Размер штрафа Первое нарушение для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или предупреждение;

для ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей Повторное нарушение для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или запрет занимать руководящие должности на срок 1–3 года.;

для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Помимо штрафа, инспекция выдаст предписание доначислить и выплатить сотруднику разницу, а также проценты за каждый день просрочки по формуле, установленной статьей 236 ТК РФ.

Уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ наступает, если руководитель или ИП выплачивает зарплату ниже МРОТ из корыстной или личной заинтересованности более двух месяцев подряд. В таком случае виновнику грозит штраф — до 120 тыс. рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.

Динамика изменения МРОТ в Ростовской области по годам